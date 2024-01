Before sharing an old 1987 letter from Marina Yusof to Dr Mahathir, it would be useful to share a little bit of background of her for the benefit of the laser circumsized generation.

The story from the past still beseiging Malaysian politics and dragging the country back is sickening. Unfortunately the country seemed not able to move on till the demise of older generation of leaders. The bad blood need to be let out.

However, another problem is the new generation have not stepped up to the plate. Still expecting a free passage which will not happen. In the same rhetoric of meritocrasy they once preached, do earn their merit badge and place.

Those given chances still not grasp the essence of leadership. Still lost in their childish tantrum despite reaching the mature age of 40 to 50.

Back to introducing Marina, she is a former magistrate, Deputy Public Prosecutor, and an early Malay woman entrepreneeur who built Marinara but sailang-ed by Mahathir.

She was a shining star and potential competition to Rafidah Aziz in UMNO.

Marina was part of team B faction that took on Mahathir and led by Tengku Razaleigh faction. Her Wikipedia link is here. The book she wrote is available here and gives a history of her struggle against Mahathir and Daim.

This was before the attempt by Anwar in later years that culminated into Adil and later PKR. Anwar sided with Mahathir.

When UMNO was dissolved, they registered another UMNO first but ROC delayed the registeration to allow Mahathir to register. Ku Li, Marina and the faction went on to establish Parti Melayu Semangat 46.

The social media is viraling Marina’s old letter below (in Malay):

Surat yg ditulis oleh Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Hajjah Marinah Yusoff kpd PM pada 14/4/1987

—————————-

14 April 1987 YAB Dato ‘Seri Mahathir Mohamed, Presiden UMNO Malaysia, Ibu Pejabat UMNO Tingkat 38, Menara Dato ‘Onn, Jalan Tun Ismail, Kuala Lumpur Dato ‘Seri FLEET HOLDINGS SDN BHD Bagi pihak ahli-ahli UMNO yang telah memilih saya ke Majlis Tertinggi UMNO, izinkan saya menyampaikan kepada anda beberapa perkara mengenai Syarikat-syarikat yang dimiliki oleh UMNO bernama FLEET HOLDINGS SND BHD. Oleh kerana saya tidak berjaya melihat anda walaupun saya telah mencuba beberapa kali sejak November 1986, saya terpaksa berkomunikasi melalui surat. Beberapa tahun yang lalu saya dilantik bersama dengan YB Dato ‘Rais Yatim dalam Jawatankuasa Aset UMNO. Kami dilantik untuk menyiasat dan menyenaraikan semua Aset UMNO. Beberapa soalan dikemukakan kepada anda yang hingga kini belum mendapat jawapan. Fleet Holdings Sdn Bhd ditubuhkan pada tahun 1972 oleh YBM Tengku Razaleigh Hamzah sebagai Bendahari UMNO atas arahan Tun Abdul Razak (almarhum). Syarikat ini ditubuhkan dan dimulakan dengan wang Tengku Razaleigh sendiri dan ditadbir dengan baik dan bijak. Tujuan asalnya adalah untuk mengambil alih kawalan surat khabar tempatan yang dikendalikan oleh orang asing baik dari segi pengurusan dan modal. Fleet Holdings diarahkan untuk mengawal Kumpulan New Straits Times Press (M) Bhd menjadi kumpulan akhbar utama terbesar di negara ini. Fleet Holdings mula bergerak maju, mengendalikan dan mengambil alih Straits Times Press (M) Group dan menyebar ke bidang perbankan, insurans, penyewaan, penyewaan kereta, komunikasi, penggambaran dan lain-lain. Semasa YBM Tengku Razaleigh menyerahkan kawalan Fleet Holdings Sdn Bhd kepada YB Encik Daim Zainuddin pada tahun 1983 nilai harta tanah dan saham dalam Fleet Holdings berjumlah lebih daripada $ 500 juta dengan hutang hanya $ 56 juta. Tetapi hari ini hutang Fleet Holdings dan anak syarikatnya melebihi $ 448 juta. Kami diberitahu hari ini bahawa ia tidak dapat memenuhi faedahnya $ 3 juta sebulan. Kemungkinan besar hutang besar itu tidak dapat dilunaskan. Kami ahli-ahli UMNO memandang serius bahawa Syarikat-syarikat ini akan dikendalikan oleh kepentingan asing akhirnya. Seperti yang anda sedia maklum Straits Times Press (M) Bhd telah disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur dan Singapura dan pada tahun 1974 namanya ditukar menjadi New Straits Times Press (M) Bhd. Fleet Holdings membayar $ 32 juta untuk mengawal 80 sen Straits Times Press (M) Bhd dengan pinjaman dari Bank Bumiputra. Selepas itu Fleet Holdings menjual 25 peratus sahamnya untuk membayar sebahagian hutang. Selain Fleet Communications, semua anak syarikat Fleet Holdings menunjukkan keuntungan. New Straits Times Bhd menunjukkan keuntungan RM43 juta dari modal berbayar $ 21 juta pada tahun 1983. Semasa Encik Daim dan rakan-rakannya mengambil alih pada awal 1983 mereka mengubah gaya minat perniagaan. Mereka menutup dan menjual beberapa syarikat sambil membeli beberapa syarikat lain termasuk yang berkaitan dengan YB Encik Daim sendiri. 1 FABER MERLIN Kami mempunyai keraguan terhadap pembelian saham Faber Merlin dengan harga tinggi. Untuk memudahkan pembelian ini, sebilangan saham NST ditarik balik dari Bank Bumiputra dan dicaj semula ke Malayan Banking dan Overseas Union Bank. Sebilangan lagi saham NST dikenakan kepada Malayan Banking untuk mendapatkan pinjaman sebanyak $ 90 juta. Pembelian saham Faber Merlin dibuat melalui firma broker Rashid Hussain di Kuala Lumpur, Thong dan Oh di Pulau Pinang dan Kay Hin Securities di Singapura atas nama Citivest Sdn Bhd. Kami telah dimaklumkan bahawa saham yang dibeli oleh Fleet Holdings Sdn Bhd adalah saham yang dimiliki oleh YB Encik Daim dan rakan-rakannya. YB Encik Daim dan rakan-rakannya secara peribadi memaklumkan bahawa harga jualan kepada Fleet Holdings Sdn Bhd adalah $ 3.00 sesaham. Hasilnya ialah YB Encik Daim dan rakan-rakannya memperoleh keuntungan tidak kurang dari $ 50 juta. Perincian penjualan saham ini boleh didapati dari syarikat yang dinyatakan di atas. Kredibiliti salah satu broker di atas menjadi dipersoalkan apabila salah satu rakan kongsi Kay Hin Securities, Mr Peh, pasportnya dirampas oleh Pemerintah Singapura. 2 TAMAN BUKIT MALURI Setelah Fleet Holdings menguasai Faber Merlin, YB Encik Daim dan rakan-rakannya mengarahkan Faber Merlin untuk membeli tanah milik Bukit Maluri Sdn Bhd dengan harga $ 86 juta. Sebelum itu Encik Daim telah membeli tanah ini dari Syarikat Permodalan Kebangsaan (SPK) dengan harga $ 16 juta. Ini bermaksud bahawa YB Encik Daim dan rakan-rakannya memperoleh keuntungan tidak kurang dari $ 70 juta. 3. DAZA SDN BHD Satu lagi kerugian bagi kami adalah hasil rundingan YB Mr Daim dan rakan-rakannya dengan Straits Times Singapore untuk pembelian 25 peratus New Straits Times. Dia membeli saham ini bukan untuk Fleet tetapi untuk dirinya sendiri dan rakan-rakannya, melalui syarikatnya yang bernama DAZA Sdn Bhd dengan pinjaman $ 58 juta dari Union Bank of Switzerland. Selepas itu YB Encik Daim mengarahkan Faber Merlin untuk membeli saham tersebut dengan harga $ 136 juta. Oleh itu, YB Encik Daim dan rakan-rakannya memperoleh keuntungan sebanyak $ 80 juta. Malangnya Faber Merlin hanya mampu membayar $ 34 juta sebagai deposit. Oleh kerana harga yang ditetapkan oleh YB Encik Daim dan rakan-rakannya terlalu tinggi dan tidak wajar Faber Merlin gagal mendapatkan dana yang mencukupi untuk membayar baki. Akibatnya Faber Merlin diberikan 5 peratus saham dan baki l20 peratus kekal di Daza Sdn Bhd. Jelas bahawa penjualan hanya 5 peratus saham New Straits Times Press kepada Faber Merlin tidak mencukupi. untuk membayar pinjaman $ 57 juta dari Union Bank of Switzerland yang diberikan kepada Daza Sdn Bhd. Untuk mengatasi masalah Daza Sdn Bhd dan YB Encik Daim dan rakan-rakannya, Fleet Holdings terpaksa membeli Daza Sdn Bhd dengan harga $ 1 juta. Pada pandangan pertama harganya murah, tetapi sebenarnya dengan pembelian Fleet Holdings terpaksa menanggung hutang Daza Sdn Bhd berjumlah $ 120 juta. 4 PROJEK PERSATUAN BHD YB Encik Daim dan rakan-rakannya berjaya menjual United Estates Project Berhad kepada Sime Darby. Sebelum syarikat ini diambil alih oleh Sime Darby YB bersama rakan-rakannya mengarahkan Faber Merlin untuk membeli Subang View Hotel dengan harga $ 56 juta dan ia dibayar dengan pertukaran $ 36 juta saham Faber Merlin bernilai $ 1.60 setiap satu. Kos pembinaan Hotel hanya $ 26 juta. Ini bermaksud Encik Daim dan rakan-rakannya memperoleh keuntungan tidak kurang dari $ 30 juta. Pendapatan Fleet Holdings adalah dari dividen anak syarikatnya. Oleh kerana semua anak syarikat, selain New Straits Times, mengalami kerugian, pendapatan mereka terjejas. Fleet Holdings gagal membayar balik pinjaman yang diambil dari Malayan Banking, Overseas Union Bank dan Bank Bumiputra. Daza Sdn Bhd juga gagal membayar faedah dan pinjaman pokok dari Union Bank of Switzerland (UBS). Hasilnya, Overseas Union Bank dan Malayan Banking Berhad adalah institusi yang benar-benar menguasai saham New Straits Times (M) Bhd dan anak syarikatnya termasuk TV3 hari ini. Apakah hasil tindakan YB Encik Daim dan rakan-rakannya terhadap nasib syarikat milik UMNO, iaitu Fleet Holdings? Dianggarkan bahawa Encik Daim dan rakan-rakannya memperoleh keuntungan bersih lebih dari $ 200 juta dari manipulasi dan transaksi ini. Malangnya Fleet Holdings dan Faber Merlin menghadapi kerugian besar. Tidak ada cara lain untuk Fleet Holdings untuk mengurangkan hutangnya kecuali menjual sebahagian daripada saham NSTnya. Kini saham Fleet Holdings di NST hanya 50.3 peratus daripada 55 peratus yang dimiliki sebelumnya. 5. TV3 Baru-baru ini, seperti yang diumumkan oleh YAB Datuk Seri, New Straits Times telah diarahkan untuk membeli saham Malaysian Television Sistem Berhad yang dipegang oleh Utusan, Fleet Group dan Syed Kechik Holdings dengan harga $ 77 juta. Tidak cukup dengan pembelian ini, New Straits Times telah diarahkan untuk membeli saham Bank of Commerce dan American Malayan Insurance yang dimiliki oleh Fleet Holdings. Untuk memudahkan pembelian saham New Straits Times telah meminjam dari bank tempatan. Sepanjang kewujudannya New Straits Times tidak pernah meminjam. Hasil daripada pinjaman dan pengurangan keuntungan ini selama tiga tahun terakhir, kami bimbang New Straits Times akan menghadapi nasib yang sama seperti Fleet Holdings. Bersama dengan surat ini saya melampirkan senarai hutang Fleet Holdings Group untuk pertimbangan anda. Jelas bahawa bank-bank yang memegang saham New Straits Times yang dikenakan sebagai jaminan untuk pinjaman yang disenaraikan di atas, dapat dengan segera mengambil alih kawalan Kumpulan New Straits Times Malaysia Berhad dan UMNO akan kehilangan pegangan terhadap syarikat-syarikat di atas. 6. DAAN DAN DANI Kami juga ingin menyatakan di sini bahawa Daan dan Dani (syarikat milik YB Mr Daim) juga memiliki 2.5 juta saham di TV3. Sekiranya ini berlaku apabila TV3 seharusnya dimiliki oleh UMNO melalui Fleet Holdings dan bukan oleh individu? Dengan betul YAB Dato Seri harus mengambil tindakan segera dan tegas sebelum menjadi lebih teruk. Malangnya anda telah cuba menyembunyikan perkara ini dengan mengatakan bahawa ia adalah “rahsia”. Sekali lagi kita ulangi, sekiranya YAB Dato ‘Seri tidak mengambil tindakan segera dan tegas untuk membetulkan perkara tersebut, kemungkinan besar Fleet Holdings Sdn Bhd dan anak syarikatnya akan dimiliki oleh kuasa asing. Ini bertentangan dengan dasar UMNO. Dengan penuh kerendahan hati, kami meminta tindakan segera, positif dan bermakna diambil agar imej UMNO dan kepentingan bangsa Melayu tidak dijadikan barang dagangan oleh keperibadian tertentu dalam UMNO. Salam. Yang ikhlas Hajjah Marina Yusoff Catatan: Angka $ dalam surat ini merujuk kepada dolar Malaysia.

Mahathir and Daim dissolved UMNO in order to avoid an UMNO reelection. The court was to decide on Tengku Razaleigh’s favour and proved Mahathir cheated. So they opted for the poison pill.

It led to the judicial crisis of 1988 that had Chief Justice Tun Salleh Abas sacked before he could convene court and make an unfavourable decision to Mahathir on the appeal by Tengku Razaleigh.

Upon dissolving UMNO, and connivingly re-register UMNO, Mahathir and Daim literally stole the UMNO assets.

This episode and the said assets relate to the current lawsuit Halim Saad made against Mahathir and Noor Mohamed Yakcop, and the initial investigation and freezing of asset by MACC against Daim and Halim Saad in 2023.

Halim is merely taking order. The devil is still the “pencuri, penyamun, perompak dan penyangak” Mahathir and Daim.

In fact when Daim recently said, he could be worth RM50 billion today had he not sell to join government, among the shares of company mentioned are part of UMNO stolen assets.

One can visually see the business empire of Robert Kuok said to be worth RM54 billion. What companies and businesses do Daim manage to be so rich?

Not with only Maluri development and known shares of few Banks. If he had businesses secretly, why so secretive?

If Daim had sold his shares then, why should he remain interested to revalue his assets to the current valuation?

Market knows he never sold the shares and was still in control of the companies. He parked it under proxies.

Source : Thick Brick Blogpost