“Saya tak nak lah doktor Cina kafir sambut anak saya!”

Tersentap. Mereka terdiam tengok sesama sendiri.

Puan A dah menjerit kesakitan tapi dia bertegas nak doktor perempuan yang Melayu Islam untuk sambut anaknya.

Puan kami hanya ada dua doktor bertugas sekarang! Tolong faham!” Nurse bertegas. Doktor yang bertugas hari itu ada dua orang – seorang wanita berbangsa Cina dan seorang lagi adalah lelaki berbangsa Melayu Islam.

“Awak, sebaiknya doktor wanita sambut baby ni,” suaminya memujuk rayu. Tegas pendirian Puan A tidak patut seorang bukan Islam menyambut kelahiran anaknya. Mereka dah pening. Suaminya dah cemas. Puan A pegang kemas tangan suaminya.

Keringat membasahi dahinya tapi dia masih berkeras. Dr. Lim berjalan ke katil patient, memegang tangan Puan A. “Puan, saya di sini untuk membantu. Saya bantu puan, ya? Anak puan perlukan puan sekarang.”

Dalam saat genting itu, Puan A mengangguk, menyerah kepada keadaan. Suaminya di sebelahnya memegang erat tangannya, berbisik, “Tak apa sayang, kita serahkan pada yang pakar.” Beberapa detik berlalu…

“Puan, cuba teran! Sikit lagi, kita boleh sambut baby.” “Puan, kepala baby dah keluar, sikit lagi!” Selepas beberapa saat tegang, bayi itu akhirnya keluar dan terdengar tangisan pertamanya.

Si suami tersenyum lega, air mata bahagia bergenang di matanya. “Assalamualaikum, selamat datang ke dunia,” doktor Cina itu bersuara, sambil ketawa kecil. Seluruh bilik bersalin dipenuhi gelak tawa, termasuk si suami.

Ternyata, pada saat genting itu, tiada lagi perbezaan bangsa atau agama. Kesihatan dan nyawa bayi lebih penting dari segalanya. Kisah ini saya ceritakan semula, cerita ketika saya HO dan saya rasa penting untuk dikongsikan bersama.

Hari Malaysia bukan sekadar perayaan perpaduan bangsa. Ia adalah pengingat bahawa dalam saat-saat penting, seperti kelahiran atau kesakitan, kita semua sama.

Kita semua rakyat Malaysia yang bergantung antara satu sama lain untuk menjalani kehidupan yang lebih sihat dan bahagia. Selamat Hari Malaysia. Saya bangga jadi rakyat Malaysia!

Source : Twitter

“I don’t want a kafir (infidel) Chinese doctor to greet my child!” the patient yelled.

He wrote, “They (medical personnel) were silent as they looked at each other. Puan A was screaming in pain but she insisted on a Malay Islam female doctor to welcome her child.”

The nurses had to tell the patient that they only had 2 doctors on duty at that time, a Chinese female doctor and a Malay male doctor. At that point, even the patient’s husband tried to convince her to allow the female doctor to assist her.

“Puan A stood firm in her position that a non-Muslim should not welcome the birth of her child. They (the medical staff) were frustrated and her husband panicked. Puan A held onto her husband’s hand tightly,”

“Her forehead was wet with sweat but she still insisted. Dr. Lim walked over to the patient’s bed and held her hand,” he explained.

Dr. Lim then told the patient, “Ma’am, I am here to help. I’ll help you, yes? Your child needs you now.”

At that point, the patient decided to let the Chinese female doctor assist with her childbirth and her husband also told her to allow the medical staff to do their jobs.

In the end, the child was born and the doctor said something that made everyone in the room smile.

Dr Samhan went on to explain the important reason as to why he is sharing this incident with the public.

“At that critical moment, there were no longer any differences between races or religions. The health and life of the baby was more important than anything else. I am retelling this story, the story of when I was a HO (house officer) and I think it is important to share with everyone,”

“Malaysia Day is not just a celebration of national unity. It is a reminder that, in important moments like childbirth and sickness, we are all the same. We are all Malaysians who depend on each other to live a healthier and happier life. Happy Malaysia Day. I am proud to be a Malaysian!” he said.