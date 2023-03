4 persons (including one SPRM officer) already arrested and remanded for trying to bribe SPRM with RM400k to stop investigations related to Jana Wibawa is Syed Farid and Siti Dalena Berhan.

Syed Farid and Dalena Berhan are business partners in a juice import business.

Syed Farid is still under remand while Dalena Berhan, who is the sister of Midin son-in-law Adlan Berhan, has been released on MACC bail.

But the source of funds is from someone else and the person they were trying to protect is yet another person – both very closely related to Midin.

DEVELOPING STORY

SPRM KL telah menangkap 3 Lelaki dan 1 wanita Melayu Warganegara Malaysia pada 09.03.2023. Butir-butir OKT adalah seperti berikut:

No. Aduan : WPK/SPRM/RPT NO:015/2023

IO: Ps Mohammad Asyraf Bin Mustafa

OKT 1:

Syed Farid Bin Syed Ahmad Al-Attas

Warganegara: Malaysia

No IC: 820115-14-6039

Jawatan : Berniaga

Tarikh& Waktu tangkap: [email protected]

Tempat Tangkapan: Pejabat SPRM KL

OKT 2:

Siti Dalena Binti Berhan

Warganegara: Malaysia

No IC: 760716-10-5206

Jawatan : Berniaga

Tarikh& Waktu tangkap: [email protected]

Tempat Tangkapan: Pejabat SPRM KL

OKT 3:

Mohd Rasyidi Bin Mohd Said

Warganegara: Malaysia

No IC: 800808-14-5209

Jawatan : Pegawai SPRM

Tarikh& Waktu tangkap: [email protected]

Tempat Tangkapan: Pejabat SPRM KL

OKT 4:

Muhamad Arif Bin Abdullah

Warganegara: Malaysia

No IC: 950119-14-6859

Jawatan : Pekerja Swasta

Tarikh& Waktu tangkap: [email protected]

Tempat Tangkapan: Pejabat SPRM KL

Seksyen kesalahan: S. 17(a)(A) ASPRM 2009

Ringkasan Kes

Maklumat telah diterima dikatakan pada awal bulan Mac 2023, Dato Syed Farid Bin Syed Ahmad Al- Attas telah meminta dan menerima wang rasuah berjumlah RM400,000.00 daripada Adlan sebagai balasan bagi meminta pihak SPRM untuk tidak mengambil tindakan reman ke atas Datuk Fakri Yassin bin Mahiaddin berhubung kes SPRM yang sedang disiasat.

Source : WRLR